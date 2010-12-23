Внесение изменений в дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок204 просмотра

Есть сайт, сделан на базе шаблона Joomla. Нужно вставить графические элементы на главную страницу (см. рис). Слева и справа имеются соты. На некоторых из них есть элементы меню. В остальные, которые пустые, нужно вставить картинки.

Joomla
14 лет назад
vcr_vcr
Виктор 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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