Требуется сменить дизайн блога на b2evolution

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка132 просмотра

Требуется человек который сможет сменить дизайн блога сделанного на движке b2evolution. Есть ТЗ по дизайну, нужно будет все сделать под стиль сайта и одеть на этот движок. Адресс скину в личку

14 лет назад
chelenger2008
Алексей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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