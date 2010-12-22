Дизайн страницы сайта автомодельного клуба (RC).

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок930 просмотров
#1$50

Нужен дизайн для клубного сайта. Тематика - радиоуправляемые модели.

Вот как это выглядит в жизни:

http://b0.imgsrc.ru/d/dkorovin/7/15359477gjw.jpg

http://b0.imgsrc.ru/d/dkorovin/1/18113971nhK.jpg

http://b0.imgsrc.ru/d/dkorovin/4/20893634aNy.jpg

http://b0.imgsrc.ru/d/dkorovin/6/20893606Kfv.jpg

Основные цвета белый, красный. Другие цвета по необходимости.

Лого прилагаю.

Из этого дизайна надо будет потом сделать шаблон для Joomla 1.5. Возможность сделать обе работы одним исполнителем ОЧЕНЬ приветствуется. В этом случае цена на обе работы оговаривается дополнительно.

Joomla
14 лет назад
dkorovin
Дмитрий 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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