Нужен шаблон для DLE. Тематика сайта - файлообмен. Пожелание по цветам - спокойная цветовая гамма. Оплата через WM. От вас стоимость и сроки. Обязательно ...
Дизайн страницы сайта автомодельного клуба (RC).
Нужен дизайн для клубного сайта. Тематика - радиоуправляемые модели.
Вот как это выглядит в жизни:
http://b0.imgsrc.ru/d/dkorovin/7/15359477gjw.jpg
http://b0.imgsrc.ru/d/dkorovin/1/18113971nhK.jpg
http://b0.imgsrc.ru/d/dkorovin/4/20893634aNy.jpg
http://b0.imgsrc.ru/d/dkorovin/6/20893606Kfv.jpg
Основные цвета белый, красный. Другие цвета по необходимости.
Лого прилагаю.
Из этого дизайна надо будет потом сделать шаблон для Joomla 1.5. Возможность сделать обе работы одним исполнителем ОЧЕНЬ приветствуется. В этом случае цена на обе работы оговаривается дополнительно.
Заявки фрилансеров
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