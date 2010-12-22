В заявке (скрыты от других пользователей) указывайте, пожалуйста, Ваши расценки и ссылки на портфолио (желательно дизайн порталов). Требования: Местоположение – Россия. Форма оплаты – ТОЛЬКО безналичный расчет.
Тема для Ворпресс из PSD
Создание Темы для Вордпресса из PSD Заказчика
Оплата VISA, MASTERCARD Предпочтительно
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
Подобрать шаблон из паблика dle,убрать всё лишнее, доработать, поставить на него шапку флэш(есть)Завершен14 лет назад
- $55
Надо сделать редизайн главной страницы сайта www.incomsystem33.ru. Дизайн сайта желательно в psd.Завершен14 лет назад
- $100
Без предоплаты. пишите у кого есть время и знание фотошопа. нужно пеерисовать с готового по слоям!! только фотошоп. 100 файлов в псд 4000 руб срок месяц!Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Срочно нужен дизайн новогодней странички- поздравлялки. На странице предполагается фото поздравителя, текст и необычный и интересный дизайн фото есть, текст тоже, от вас - дизайн Указываем цену и срокиДизайн сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
http://vkcap.ru – плохой дизайн! www.seosprint.net – хороший дизайн! Скрипт на обоих сайтах одинаковый! Хочу, что бы у vkcap.ru был тоже хороший дизайн, причём точно такой-же, ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать 3-4 картинки на главную сайта. размер 980 на 270 изображение складов с запчастями и тд Подробнее в личку.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $120
Нужен дизайн сайта, подробности в ТЗ, сумма небольшая, но она рассчитана на 1 вариант дизайн макета, в случае если будут стилистические расхождения с заказчиком будет доплата 20% за дополнительный макет. Господа дизайнеры! Ищу исполнителя ...Завершен14 лет назад
Нужно сделать шаблон как на mobilluck дот com дот ua Добавить категории на сайт так же как и на мобилюксе и с такими же иконками и описанием категорий. Сайт в итоге должен выглядеть ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется дизайн сата на Wordpress для строительной компании. Белый бэк, все просто и красиво. Сейчас пока так www.artilon.ruЗакрыт14 лет назад