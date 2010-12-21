Дизайн Wordpress

Меня интересует человек,который сможет сделать сайт для просмотра тв online,(спотривных каналов!), Сделать нужно с нуля сам сайт+дизаин,все подробное в асе 622225211,жду ваших предложений!если я не в сети,просьба написать сразу цену за работу!