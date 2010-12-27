Дизайн, организация праздников

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен37 заявок681 просмотр

Дизайн должен быть похож по структуре на striptizer.ru. Без наворотов но качественный.

аська 2555255

14 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Oraculum
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$150
3 дня
Александр сделал качественный дизайн в рекордные сроки (3 дня). Приятно работать с ответственным человеком.
Благодарю, Дмитрий, за интересный проект и за премию. Надеюсь и на дальнейшее с Вами сотрудничество. Всем фрилансерам рекомендую данного заказчика, как порядочного и честного человека.

Заявки фрилансеров

Oraculum
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад

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