Редизайн karavan.net.ua

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок408 просмотров

Нужно сделать редизайн для сайта. Более подробно в приложении.

14 лет назад
hunterok
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$300
10 дней
Очень быстрая и качественная работа! Все задержки, которые были, были только по нашей вине, все правки делались очень быстро. Александра очень хорошо поняла то, чего хочет заказчик. В общем, все последующие проекты буду делать только с ее участием. В этом сервисе очень немного людей, которые делают свою работу с таким соотношением цена/качество/скорость.
Отличный заказчик, доброжелательный, честный, коммуникабельный! И спасибо за интересный проект :)

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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