Редизайн karavan.net.ua

Очень быстрая и качественная работа! Все задержки, которые были, были только по нашей вине, все правки делались очень быстро. Александра очень хорошо поняла то, чего хочет заказчик. В общем, все последующие проекты буду делать только с ее участием. В этом сервисе очень немного людей, которые делают свою работу с таким соотношением цена/качество/скорость.