Здравствуйте любимые, дизайнеры. ТЗ в прикреплении. Если Вы заинтересованы в проекте, прошу указывать в заявке идею-задумку или комментарии к существующему дизайну. Спасибо. Желаю удач.
Придумать дизайн формы добавления новостей DLE 9.0
Здравствуйте, необходим дизайн формы добавления новостей на сайт (CMS DLE 9.0). Функционал формы уже готов, осталось придумать дизайн и сверстать его. Интересует именно дизайнерское решение формы добавления новости, которая будет гармонично вписываться в общий дизайн сайта. Функционал формы прилагается. Заинтересованным дам адрес сайта в личной переписке.
Выбранный исполнитель
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