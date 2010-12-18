Необходимо разработать новый дизайн для сайта www.regmy.info . Под ключ (верстка + сам дизайн). Необходимо нестандартное мышление от дизайнера. Хорошее юзабилити работы. Нужно сверстать 1 главную сайта. требования: - ...
Дизайн сайта компании
Приветствую.
Нужен дизайн сайта компании, а так же вебдизайнер для постоянного сотрудничества.
Примеры нравящегося дизайна:
http://www.free-lance.ru/users/fingaz/viewproj.php?prjid=2263511&f=2
http://www.free-lance.ru/users/Rabilbanimilbu/viewproj.php?prjid=2166656&f=2
От вас нужна адекватная цена, ежедневная работа и портфолио.
Все предложения в проект.
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