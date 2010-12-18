Внести изменения в дизайн и доработка дизайна.

Здравствуйте! Нужно сделать новогоднее оформление для сайта. Добавить снежка в шапку? Падающих снежинок, возможно другие элементы. Интересуют ваши предложения. Что можно сделать, и сколько это будет стоить. Адрес сайта будет дан по ...