Лоадер для сайта

Для сайта thermotree.ru требуется нарисовать 4 креативные кнопки (c общей подложкой) под стиль дерева (ТМД), которые будут выпадать вместо того, что есть сейчас, при нажатии на кнопку "наша лаборатория". Текст для кнопок: ...