Дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок152 просмотра

PSD дизаин главной страницы сайта c простым логотипом.

Детальное описание будет в договоре

Бюджет $50

14 лет назад
antazy
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад
$50
5 дней
Доволен, выполнено всё в срок и по договору. С уважением, Станислав.
Очень рад сотрудничеству :) Человек знает что хочет, приятно работать.

Заявки фрилансеров

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад

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