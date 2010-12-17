Макет дизайна сайта air-tattoo.ru
Дизайн для интернет магазина
Необходимо создать уникальный,современный дизайн интернет магазина в стиле хайтек.
Основные требования , основной фон - белый, логотип,все элементы управления: корзина,вход, купить и т.д. должны быть объемными 3D.
Огромная просьба, не предлагать свои услуги если Вы не умеете работать в 3D, в векторе, без портфолио!
Указывайте цены на странице тендера.
Указывайте,пожалуйста адекватные цены.
оплата: WMU,WMZ
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