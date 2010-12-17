Дизайн для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок493 просмотра

Необходимо создать уникальный,современный дизайн интернет магазина в стиле хайтек.

Основные требования , основной фон - белый, логотип,все элементы управления: корзина,вход, купить и т.д. должны быть объемными 3D.

Огромная просьба, не предлагать свои услуги если Вы не умеете работать в 3D, в векторе, без портфолио!

Указывайте цены на странице тендера.

Указывайте,пожалуйста адекватные цены.

оплата: WMU,WMZ

14 лет назад
Hohmatch
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров