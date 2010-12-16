Редизайн сайта скидок/купонов на WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок756 просмотров
#1$50

Необходимо разработать дизайн сайта публикующего скидки и купоны

Сайт занимается мониторингом различных категорий магазинов на предмет скидок, расподаж, купонов и публикует ссылки на наиболее актуальные из них у себя.

В данный момент сайт выглядит вот так: http://www.couponswp.com и это ужасно.

Примеры дизайна которые в принципе нравятся:

http://www.couponswp.com/cp.jpg

http://www.couponswp.com/rtm.png

Порядок проведения конкурса:

Оставляете свои заявки: в заявке в обязательном порядке указывайте сроки и стоимость. Я добавляю Вас в участники конкурса, после чего Вы сможете выкладывать/присылать варианты работ.

Для проекта нужно несколько вариантов дизайна, поэтому победителей будет несколько. Сколько работ нам понравится столько и будет приобретено.

Если есть вопросы, то прошу в личку, с радостью на них отвечу.

PS2: ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЮ, ЧТО ПОБЕДИТЕЛЕЙ БУДЕТ МНОГО. СКОЛЬКО РАБОТ БУДУТ ЗАСЛУЖИВАТЬ ВНИМАНИЯ, СТОЛЬКО И БУДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

ЭТО ДАЖЕ БОЛЬШЕ НЕ КОНКУРС, А МАССОВЫЙ ЗАКАЗ.

WordPress
14 лет назад
okapy
47 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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