Редизайн сайта скидок/купонов на WordPress

# 1 — $ 50

Необходимо разработать дизайн сайта публикующего скидки и купоны

Сайт занимается мониторингом различных категорий магазинов на предмет скидок, расподаж, купонов и публикует ссылки на наиболее актуальные из них у себя.

В данный момент сайт выглядит вот так: http://www.couponswp.com и это ужасно.

Примеры дизайна которые в принципе нравятся:

http://www.couponswp.com/cp.jpg

http://www.couponswp.com/rtm.png

Порядок проведения конкурса:

Оставляете свои заявки: в заявке в обязательном порядке указывайте сроки и стоимость. Я добавляю Вас в участники конкурса, после чего Вы сможете выкладывать/присылать варианты работ.

Для проекта нужно несколько вариантов дизайна, поэтому победителей будет несколько. Сколько работ нам понравится столько и будет приобретено.

Если есть вопросы, то прошу в личку, с радостью на них отвечу.

PS2: ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЮ, ЧТО ПОБЕДИТЕЛЕЙ БУДЕТ МНОГО. СКОЛЬКО РАБОТ БУДУТ ЗАСЛУЖИВАТЬ ВНИМАНИЯ, СТОЛЬКО И БУДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

ЭТО ДАЖЕ БОЛЬШЕ НЕ КОНКУРС, А МАССОВЫЙ ЗАКАЗ.