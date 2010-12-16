Необходимо немного отредактировать шапку и логотип. Отрисовать графические элементы.
Редизайн сайта скидок/купонов на WordPress
Необходимо разработать дизайн сайта публикующего скидки и купоны
Сайт занимается мониторингом различных категорий магазинов на предмет скидок, расподаж, купонов и публикует ссылки на наиболее актуальные из них у себя.
В данный момент сайт выглядит вот так: http://www.couponswp.com и это ужасно.
Примеры дизайна которые в принципе нравятся:
http://www.couponswp.com/cp.jpg
http://www.couponswp.com/rtm.png
Порядок проведения конкурса:
Оставляете свои заявки: в заявке в обязательном порядке указывайте сроки и стоимость. Я добавляю Вас в участники конкурса, после чего Вы сможете выкладывать/присылать варианты работ.
Для проекта нужно несколько вариантов дизайна, поэтому победителей будет несколько. Сколько работ нам понравится столько и будет приобретено.
Если есть вопросы, то прошу в личку, с радостью на них отвечу.
PS2: ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЮ, ЧТО ПОБЕДИТЕЛЕЙ БУДЕТ МНОГО. СКОЛЬКО РАБОТ БУДУТ ЗАСЛУЖИВАТЬ ВНИМАНИЯ, СТОЛЬКО И БУДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
ЭТО ДАЖЕ БОЛЬШЕ НЕ КОНКУРС, А МАССОВЫЙ ЗАКАЗ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $200
Нужен стильный, удобный дизайн. Если нет подобных работ – не пишите Дизайнер должен знать построение приложений для ВКонтакта В приложении будет редактор изображений (карандаш, кисточка, ластик ...) Бюджет: ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Всем добрый день! Нужен дизайн главной и двух внутрених страниц сайта. Тематина "Історико - культурний заповідник". По результатам работ победитель будет выбран на разработку дизайна всего сайта. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $75
Нужен яркий, стильный, современный и эффектный дизайн для http://выкуп-автомобилей.рф Предполагается исполнение в виде "промо страницы", а не большого сайта. Под фиксированную верстку (это значит, что горизонтальные края должны быть законченными), ширина сайта 1020рх. ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Друзья. Нужен простой, без наворотов шаблон для вордпресса. Без лого можно, просто лишь бы красиво и было место. ориентир - http://www.ebay-forum.ru т.е. вконтакте виджет.. виджет последних тем phpbb..( возможность установки ). тематика - интернет ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Необходимо создать оригинальную подложку для Строительной фирмы. Информация о фирме: - будущий сайт - www.rialvbg.ru (имя зарегистрировано) - Название - ООО "Риал" - Сфера деятельности - Изготовление металлоконструкций, Ворота откатные распашные, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно создать простой шаблон для wordpress Примерно такой как тут http://thickyogamatsreview.com, или тут - http://upload.akusherstvo.ru/image315363.pngДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен в меру креативный в меру минималистический дизайн сайта. Особое внимание на функционал, в сайте будет 3 блока (по направлению деятельности) соответственно с главной должен получится удобный переход. И ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад
Сделать дизайн сайта.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется нарисовать и сделать на flash 10 графических счетчиков посещений на flash AS3 http://mytargets.ru/wp-content/uploads/2010/03/LI.jpg - типа таких Общее количество заходов Заходов за сегодня ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад