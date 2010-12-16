Сделать шаблон для WP.

Друзья. Нужен простой, без наворотов шаблон для вордпресса. Без лого можно, просто лишь бы красиво и было место.

ориентир - http://www.ebay-forum.ru т.е. вконтакте виджет.. виджет последних тем phpbb..( возможность установки ). тематика - интернет покупки, аукцион ебей, покупки за бугром.

НИЧЕГО сверх крутого не прошу сделать. 1 или 2 столбца..

Неадекватные заявки "Веб студий" вроде 1000-2000 USD прошу не писать.