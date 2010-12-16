Необходимо создать оригинальную подложку для Строительной фирмы. Информация о фирме: - будущий сайт - www.rialvbg.ru (имя зарегистрировано) - Название - ООО "Риал" - Сфера деятельности - Изготовление металлоконструкций, Ворота откатные распашные, ...
Сделать шаблон для WP.
Друзья. Нужен простой, без наворотов шаблон для вордпресса. Без лого можно, просто лишь бы красиво и было место.
ориентир - http://www.ebay-forum.ru т.е. вконтакте виджет.. виджет последних тем phpbb..( возможность установки ). тематика - интернет покупки, аукцион ебей, покупки за бугром.
НИЧЕГО сверх крутого не прошу сделать. 1 или 2 столбца..
Неадекватные заявки "Веб студий" вроде 1000-2000 USD прошу не писать.
Заявки фрилансеров
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