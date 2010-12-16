Дизайн сайта рекламно-производственной фирмы.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок205 просмотров

Нужен в меру креативный в меру минималистический дизайн сайта.

Особое внимание на функционал, в сайте будет 3 блока (по направлению деятельности) соответственно с главной должен получится удобный переход.

И страницы относящиееся к тому или иному блоку должны быть в едином дизайне (цветовые вариации или что-то типа того)

Оставляйте ссылки на портфолио, что бы понять общий уровень работ.

Желатлеьно что б в портфолио были работы с креативным дизайном, а так же с удобной функциональностью

14 лет назад
xider
Стас 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров