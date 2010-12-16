Сделать дизайн сайта.
Дизайн сайта рекламно-производственной фирмы.
Нужен в меру креативный в меру минималистический дизайн сайта.
Особое внимание на функционал, в сайте будет 3 блока (по направлению деятельности) соответственно с главной должен получится удобный переход.
И страницы относящиееся к тому или иному блоку должны быть в едином дизайне (цветовые вариации или что-то типа того)
Оставляйте ссылки на портфолио, что бы понять общий уровень работ.
Желатлеьно что б в портфолио были работы с креативным дизайном, а так же с удобной функциональностью
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется нарисовать и сделать на flash 10 графических счетчиков посещений на flash AS3 http://mytargets.ru/wp-content/uploads/2010/03/LI.jpg - типа таких Общее количество заходов Заходов за сегодня ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется нарисовать 20 простых шаблонов для сайтов визиток строительной тематики. Без особых изысков. Главная \ О компании \ услуги \ контакты с гугл картойДизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
ТЗ прилагается. Без предоплаты. Сначала jpg, потом расчет. Кто возьмется? (указывайте цену, срок).Завершен14 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать дизайн двух страниц (главной (стартовой) и профильной), без верстки. Данные странички нужны для презентации проекта, если клиент утвердит - с дизайнером будет продолжена работа. Есть схемы интерфейса страниц, ...Завершен14 лет назад
Нарисовать и нарезать дизайн для интернет-магазин сотовых телефонов. Нужно профессионально и качественно.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Строительной фирме требуется дизайн главной страницы интернет магазина. То что хочу получить в итоге,обговорю с кандидатом. Магазин будет небольшой,онлайн оплаты не будет. Интересует примерная цена работы,и сроки. ...Закрыт14 лет назад
Вся задача изложена в ТЗ ниже.Закрыт14 лет назад
Создать дизайн страниц сайта, посвященного ремонту и антикору транспортных средствЗавершен14 лет назад
- $250
Требуется редизайн сайта http://drivebox.ru – создание нового свежего дизайна желательно web2.0 главной и внутренних страницы. Стиль дизайна типа: http://zaycev.fm/ Дизайн должен быть удобным с точки зрения юзабилити ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт14 лет назад