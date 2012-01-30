xider

Стас xider

 
35 летУкраина/Сумы
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Интеграция с Rozetka.ua. Реанимация интернет-магазинов. 1С, Api, Data Quality.

ЧТО МОЖНО ЗАКАЗАТЬ?

Более 10 лет развиваю интернет-магазины клиентов. Так же есть несколько собственных, поэтому все знания и технологии (некоторые из них уникальные) добыты опытным путем. Опыт работы насчитывает большое количество CMS, но в данный момент, берусь только за проекты на Opencart, Cs-cart, MODx. Но не печальтесь, если у вас другой движок, в таком случае сделаем новый великолепный интернет-магазин, бережно сохранив ваши наработки и идеи.

Отдельное направление - 1С. Разработка кастомных обработок (в том числе, без вмешательства в конфигурацию платформы, если это возможно), интеграция с различными сервисами по API, включая маркетплейс Розетка.

Также наработана огромная база готовых решений, которые можно быстро адаптировать под ваши нужды. 

E-commerce консалтинг premium-класса! Boost your sales!

ГРАФИК РАБОТЫ:

с 10-00 до 19-00, 5/2

СХЕМА РАБОТЫ:

  • Выбор как исполнителя на проект / подписание договора.
  • Предоплата от 30% как подтверждение серьезности ваших намерений.
  • Далее поэтапная оплата за результат!!!
  • Сопровождение и консультации после запуска.
ОПЛАТА РАБОТЫ:

  • Безналичный расчет (UA/RU)
  • Электронные деньги (Webmoney, Qiwi, Яндекс. Деньги).
  • Оплата на карту Visa/Mastercard
  • Международные переводы
ГАРАНТИИ:

  • Более 10 лет опыта, 8 лет в сервисе Weblancer
  • Работа по договору
  • Поэтапная оплата
  • Проверенные на своих проектах технологии
  • Отзывы клиентов
  • Адекватность, всегда доступен в рабочее время.
OpenCartMODX
Отзывы заказчиков
n_h_n
Наиль 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
AMIRO.CMS. Доработка верстки сайта cifrovoi.kz
Спасибо за помощь, сделали хорошо и быстро.
Приятное сотрудничество. Все прошло как по нотам.
Ответный отзыв
pseurope
40 летВеликобритания
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Переделать веб-сайт на новый движок
Профессиональный и ответственный подход к реализации проекта. Как в любом сотрудничестве появлялись не обговоренные нюансы, но всегда достигали компромисса. С удовольствием буду сотрудничать на будущих проектах.
Четкая и корректная постановка задач. Профессиональный подход к делу. Полностью доволен сотрудничеством. Абсолютное взаимопонимание.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $750
от 20 дней
#538
HTML-верстка
1 отзыв
от $100
от 1 дня
#1362
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $300
от 5 дней
#1923
Интернет-магазины
нет отзывов
от $250
от 5 дней
#2408
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2842
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#5125
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 10 дней
#5317
Показать все услуги