Интеграция с Rozetka.ua. Реанимация интернет-магазинов. 1С, Api, Data Quality.

ЧТО МОЖНО ЗАКАЗАТЬ?

Более 10 лет развиваю интернет-магазины клиентов. Так же есть несколько собственных, поэтому все знания и технологии (некоторые из них уникальные) добыты опытным путем. Опыт работы насчитывает большое количество CMS, но в данный момент, берусь только за проекты на Opencart, Cs-cart, MODx. Но не печальтесь, если у вас другой движок, в таком случае сделаем новый великолепный интернет-магазин, бережно сохранив ваши наработки и идеи.

Отдельное направление - 1С. Разработка кастомных обработок (в том числе, без вмешательства в конфигурацию платформы, если это возможно), интеграция с различными сервисами по API, включая маркетплейс Розетка.

Также наработана огромная база готовых решений, которые можно быстро адаптировать под ваши нужды.

E-commerce консалтинг premium-класса! Boost your sales!

ГРАФИК РАБОТЫ:

с 10-00 до 19-00, 5/2

СХЕМА РАБОТЫ:

Выбор как исполнителя на проект / подписание договора.

Предоплата от 30% как подтверждение серьезности ваших намерений.

Далее поэтапная оплата за результат!!!

Сопровождение и консультации после запуска.

Безналичный расчет (UA/RU)

Электронные деньги (Webmoney, Qiwi, Яндекс. Деньги).

Оплата на карту Visa/Mastercard

Международные переводы