ЧТО МОЖНО ЗАКАЗАТЬ?
Более 10 лет развиваю интернет-магазины клиентов. Так же есть несколько собственных, поэтому все знания и технологии (некоторые из них уникальные) добыты опытным путем. Опыт работы насчитывает большое количество CMS, но в данный момент, берусь только за проекты на Opencart, Cs-cart, MODx. Но не печальтесь, если у вас другой движок, в таком случае сделаем новый великолепный интернет-магазин, бережно сохранив ваши наработки и идеи.
Отдельное направление - 1С. Разработка кастомных обработок (в том числе, без вмешательства в конфигурацию платформы, если это возможно), интеграция с различными сервисами по API, включая маркетплейс Розетка.
Также наработана огромная база готовых решений, которые можно быстро адаптировать под ваши нужды.
E-commerce консалтинг premium-класса! Boost your sales!
ГРАФИК РАБОТЫ:
с 10-00 до 19-00, 5/2
СХЕМА РАБОТЫ:
- Выбор как исполнителя на проект / подписание договора.
- Предоплата от 30% как подтверждение серьезности ваших намерений.
- Далее поэтапная оплата за результат!!!
- Сопровождение и консультации после запуска.
- Безналичный расчет (UA/RU)
- Электронные деньги (Webmoney, Qiwi, Яндекс. Деньги).
- Оплата на карту Visa/Mastercard
- Международные переводы
- Более 10 лет опыта, 8 лет в сервисе Weblancer
- Работа по договору
- Поэтапная оплата
- Проверенные на своих проектах технологии
- Отзывы клиентов
- Адекватность, всегда доступен в рабочее время.