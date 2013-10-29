pseurope

Казанцев pseurope

 
40 летВеликобритания/Лондон
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Outlook Plugin (DLL)

    Требует написать Outlook Plugin (DLL), который отобразится кнопочкой “Push to Sequoia”. По нажатию, выбранное письмо со всеми приложениями загрузить отправиться на обработку по указанному веб-адресу.  От вас требуются плотное сотрудничество с коллегой разработчиком Sequoia, чтобы договориться ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка в футер

    В существующий веб-сайт в футер требуется добавить логотипы клиентов. Верстка должна быть адаптивной. Иконки все есть. Макеты смотрите ниже. https://dl.dropboxusercontent.com/u/15518493/Temp23456789iuh/desktop.png https://dl.dropboxusercontent.com/u/15518493/Temp23456789iuh/mobile.png

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Обновить Wordpress до последней версии

    Здравствуйте, Требуется: - создать тестовую копию существующего веб сайта на Wordpress - обновить до последней версии - сравнить клиентский и админский функционал, картинки и менюшки тестового сайта с оригиналом и поправить что сломалось По успешному обновлению, ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рассылка на MailChimp

    Здравствуйте, Требуется: - дублировать существующую рассылку на MailChimp - обновить, 6 картинок с товарами (copy &amp; paste) - отправить по указанному списку подписчиков в назначенное время. https://dl.dropboxusercontent.com/u/15518493/Temp23456789iuh/example.png Спасибо!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Exchange 2010 Junk & Deleted Items

    На Exchange 2010 нужно настроить автоматическое удаление писем из папок Junk и Deleted Items через 30 дней после попадание в них, для всех существующих почтовых адресов и всех, которые будут созданы в будущем.

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужно настроить Spam фильтер

    Здравствуйте, На SBS 2011 с Exchange Server 2010 необходимо найти, удаленно установить и настроить эффективную защиту против спама. Предложите стоимость, когда сможете сделать и сколько займет времени. Спасибо!

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка дизайна и натяжка на OpenCart

    Требуется Верстка готового дизайна и натяжка на OpenCart магазин с учетом: - Возможность включать/выключать «карусель» в контент страницы, загружать картинки - Подключения метода оплаты к PayPal - При верстке домашней странице нужно будет сделать ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужены баннеры (5 штук)

    Здравствуйте, Требуется 5 баннеров размерами 1158х523 Текст на баннерах: 1. "Clothing Wholesalers" 2. "UK High Street Brands &amp; Styles" 3. "New Stock Arriving Weekly" 4. "Accepting PayPal" 5. "Subscribe to our newsletter" На баннерах должны фигурировать модели, одежда и атмосфера шоппинга Возможность общаться по ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется обновить софт OpenCart магазина

    Требуется обновить софт OpenCart магазина с использованием нового готового дизайна. * старый http://www.gk-clothing.co.uk * новый http://www.gk-clothing.co.uk/gkv1/ - на новый надо перенести базу данных со старого (сохранение SEO ссылокб перенос товаров, картинок, - в общем всего что ...

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется редизайн веб-сайта

    Существующему веб-сайту http://www.stanze.co.uk требуется новый дизайн и прикрутить к простая в обращении контент менеджмент системе. Разрешается использование готовых open source решений. Покупка товаров на веб сайте не требуется, только листинг товаров с картинками и описаниями. ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделать веб-сайт на новый движок

    В короткие сроки требуется Переделать существующий веб сайт http://dw.pseurope.co.uk/ на новый движок, разрешается использование готовых open source решений, разработать дизайн, прикрутить к движку и перенести существующие продукты с картинками и описаниями. Покупка товаров на веб ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать дизайн и прикрутить к WordPress

    Здравствуйте, Требуется создать современный дизайн для веб-сайта визитки по существующей структуре www.pseurope.co.uk и прикрутить в WordPress. Пожалуйста в ответе предоставьте ОДНУ ссылку на пример похожей работы. Акцент больше будет уделяться дизайну. Жду заявок.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Косметические поправки в существующем Flash сайте

    В существующем сайта detoxaudio.com с CMS требуется сделать несколько косметических поправок в исходном файле. 1. Изменить написание заголовков на новые (см приложение) 2. исправить Contact Us чтобы письма доходили до администратора сайта 3. Изменить шрифт в полях ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется креативный дизайн c Flash элементами

    $1000

    Требуется креативный дизайн для Лондонской Школы Туризма: 1. Первая страница – на весь экран Лондон с высоты птичьего полета с выделяющимися достопримечательностями Big Ben, London Eye, Trafalgar Square, Tower Bridge и т.д. где достопримечательности буду являться ...

    WordPress
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется создание интернет магазина

    Требуется создание элементарного интернет магазина: дизайн + использование любого open-source пакета например http://www.zen-cart.com/ или http://www.oscommerce.com/. При желании можно использовать ваш собственный "движок". В качестве примера окончательного интернет магазина можно взять http://www.icebabes.co.uk/ или http://www.one2wear.co.uk/ Логотип будет предоставлен. Общение по ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание контент менеджмент системы

    Уважаемые господа, Мы приглашаем Вас к участию в тендере на разработку Content Management System для нашей компании. Мы рассмотри ваши предложения если у вас есть: * Internet - свободный доступ к интернету обязателен (минимум 5-6 часов в ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изменение системы,создание нового на базе готового

    $700

    Внесение изменений и программирование дополнительных функций к веб системе www.edenhouse.co.uk, а также создание на базе существующей системы нового веб-сайта. Создание новой системы будет представлять собой копирование и реконфигурацию существующего функционала системы www.edenhouse.co.uk Для полного описания ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Загрузчика файлов на Java Applet

    $500

    Разработать гибкий загрузчик на Java Applet, для загрузки больших файлов на сервер через FTP протокол. Загрузчик предназначен для использования на веь-сайте http://www.getweblished.com/materials/ (для получения доступа к форме загрузки необходимо зарегистрироваться на сайте и нажать кнопку ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
Lafaiet
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка в футер
Очень приятный заказчик. Задачу ставит четко, оплату совершил сразу и добавил бонус. Было очень приятно сотрудничать, очень рекомендую!
Созвонились, работу еще раз обсудили. Было легко общаться. Работа сделана очень быстро и качественно.
Ответный отзыв
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Обновить Wordpress до последней версии
Отличный заказчик! Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Сергей вкладывается в сроки, работает профессионально и оказывает поддержку пост-выполнения работы.
Ответный отзыв
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Рассылка на MailChimp
Артем очень хороший заказчик. По ТЗ все объяснил детально, показал на примере, быстрая оплата, а так же приятен в общение. Очень понравилось работать с ним, на все вопросы вежливо и понятно дает ответ.
Легко договорились, быстро вспомнили работу.
Ответный отзыв
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Exchange 2010 Junk & Deleted Items
Приятно работать с человеком, договорились быстро, сразу включились в работу и быстро сделали. Будем рады работе еще !
Сказали - сделали :)
Ответный отзыв
chuzunsha
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
45 отзывов(-7)
$50
10 баллов
9 лет назад
Требуется доработка OpenCart
Все отлично
Все отлично.
Ответный отзыв