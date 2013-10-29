Требует написать Outlook Plugin (DLL), который отобразится кнопочкой “Push to Sequoia”. По нажатию, выбранное письмо со всеми приложениями загрузить отправиться на обработку по указанному веб-адресу. От вас требуются плотное сотрудничество с коллегой разработчиком Sequoia, чтобы договориться ...
Казанцев pseuropepseurope
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт7 лет назад
В существующий веб-сайт в футер требуется добавить логотипы клиентов. Верстка должна быть адаптивной. Иконки все есть. Макеты смотрите ниже. https://dl.dropboxusercontent.com/u/15518493/Temp23456789iuh/desktop.png https://dl.dropboxusercontent.com/u/15518493/Temp23456789iuh/mobile.pngHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, Требуется: - создать тестовую копию существующего веб сайта на Wordpress - обновить до последней версии - сравнить клиентский и админский функционал, картинки и менюшки тестового сайта с оригиналом и поправить что сломалось По успешному обновлению, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, Требуется: - дублировать существующую рассылку на MailChimp - обновить, 6 картинок с товарами (copy & paste) - отправить по указанному списку подписчиков в назначенное время. https://dl.dropboxusercontent.com/u/15518493/Temp23456789iuh/example.png Спасибо!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
На Exchange 2010 нужно настроить автоматическое удаление писем из папок Junk и Deleted Items через 30 дней после попадание в них, для всех существующих почтовых адресов и всех, которые будут созданы в будущем.Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
На существующем сайте OpenCart нужно доработать: 1) Подсчет VAT и валидация номеров - Individual UK always charge 20% - Company UK always charge 20% + must enter UK VAT number, if registered - Individual EU always charge 20% - ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, На SBS 2011 с Exchange Server 2010 необходимо найти, удаленно установить и настроить эффективную защиту против спама. Предложите стоимость, когда сможете сделать и сколько займет времени. Спасибо!Системное администрирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется Верстка готового дизайна и натяжка на OpenCart магазин с учетом: - Возможность включать/выключать «карусель» в контент страницы, загружать картинки - Подключения метода оплаты к PayPal - При верстке домашней странице нужно будет сделать ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте, Требуется 5 баннеров размерами 1158х523 Текст на баннерах: 1. "Clothing Wholesalers" 2. "UK High Street Brands & Styles" 3. "New Stock Arriving Weekly" 4. "Accepting PayPal" 5. "Subscribe to our newsletter" На баннерах должны фигурировать модели, одежда и атмосфера шоппинга Возможность общаться по ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется обновить софт OpenCart магазина с использованием нового готового дизайна. * старый http://www.gk-clothing.co.uk * новый http://www.gk-clothing.co.uk/gkv1/ - на новый надо перенести базу данных со старого (сохранение SEO ссылокб перенос товаров, картинок, - в общем всего что ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Существующему веб-сайту http://www.stanze.co.uk требуется новый дизайн и прикрутить к простая в обращении контент менеджмент системе. Разрешается использование готовых open source решений. Покупка товаров на веб сайте не требуется, только листинг товаров с картинками и описаниями. ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
В короткие сроки требуется Переделать существующий веб сайт http://dw.pseurope.co.uk/ на новый движок, разрешается использование готовых open source решений, разработать дизайн, прикрутить к движку и перенести существующие продукты с картинками и описаниями. Покупка товаров на веб ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
SBS 2011 и Windows XP клиент. Настроить GPO автоматически подцеплять: 1. сетевой диск с сервера 2. принтерСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, Требуется создать современный дизайн для веб-сайта визитки по существующей структуре www.pseurope.co.uk и прикрутить в WordPress. Пожалуйста в ответе предоставьте ОДНУ ссылку на пример похожей работы. Акцент больше будет уделяться дизайну. Жду заявок.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
В существующем сайта detoxaudio.com с CMS требуется сделать несколько косметических поправок в исходном файле. 1. Изменить написание заголовков на новые (см приложение) 2. исправить Contact Us чтобы письма доходили до администратора сайта 3. Изменить шрифт в полях ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Требуется креативный дизайн для Лондонской Школы Туризма: 1. Первая страница – на весь экран Лондон с высоты птичьего полета с выделяющимися достопримечательностями Big Ben, London Eye, Trafalgar Square, Tower Bridge и т.д. где достопримечательности буду являться ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется создание элементарного интернет магазина: дизайн + использование любого open-source пакета например http://www.zen-cart.com/ или http://www.oscommerce.com/. При желании можно использовать ваш собственный "движок". В качестве примера окончательного интернет магазина можно взять http://www.icebabes.co.uk/ или http://www.one2wear.co.uk/ Логотип будет предоставлен. Общение по ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад
Уважаемые господа, Мы приглашаем Вас к участию в тендере на разработку Content Management System для нашей компании. Мы рассмотри ваши предложения если у вас есть: * Internet - свободный доступ к интернету обязателен (минимум 5-6 часов в ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $700
Внесение изменений и программирование дополнительных функций к веб системе www.edenhouse.co.uk, а также создание на базе существующей системы нового веб-сайта. Создание новой системы будет представлять собой копирование и реконфигурацию существующего функционала системы www.edenhouse.co.uk Для полного описания ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Разработать гибкий загрузчик на Java Applet, для загрузки больших файлов на сервер через FTP протокол. Загрузчик предназначен для использования на веь-сайте http://www.getweblished.com/materials/ (для получения доступа к форме загрузки необходимо зарегистрироваться на сайте и нажать кнопку ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад