Нужно настроить Spam фильтер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки133 просмотра

Здравствуйте,

На SBS 2011 с Exchange Server 2010 необходимо найти, удаленно установить и настроить эффективную защиту против спама.

Предложите стоимость, когда сможете сделать и сколько займет времени.

Спасибо!

11 лет назад
pseurope
41 год
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров