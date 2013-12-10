Добрый день! Сейчас используем эксч, хотим зимбру. имеется под зимбру сервер ubuntu 13.04. Надо поставить, привязать к внешнему ип, показать что почта ходит и показать как ящики создавать юзерам.
Нужно настроить Spam фильтер
Здравствуйте,
На SBS 2011 с Exchange Server 2010 необходимо найти, удаленно установить и настроить эффективную защиту против спама.
Предложите стоимость, когда сможете сделать и сколько займет времени.
Спасибо!
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