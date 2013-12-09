Установить RoundCube

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Закрыт8 заявок127 просмотров

Здравствуйте, нужно установить RoundCube (заменить в ISPmanager Pro - SquirellMail на RoundCube)

Имеется: CentOS + ISPmanager Pro

CentOSISPmanager
11 лет назад
mdpca
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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