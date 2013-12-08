Настройка Windows Server 2008 + ISPmanager

Добрый миг!

Задачи:

1. На сервере установлен вордпрес, при загрузке медиафайлов у миниатюрки проставляются права 777 и пользователь IUSR (правильно), а вот у оригинала почему то права 000 и отсутствует пользователь (не правильно, см. скрин 1).

2. Сервер не отправляет e-mail

3. В ISP нету пункта "FTP аккаунты" (надо сделать)

4. Нет возможности скачать базу MySQL из панели ISP (см. скрин бд)

5. В ISP в Файловом менеджере при попытке изменить атрибуты более чем у одного файла, выскакивает ошибка (см. скрин 2)

В дальнейшем потребуется ещё помощь, поэтому желательно иметь скайп.

Предлагайте цены и сроки.