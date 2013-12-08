Восстановление функций Админ панели и аккаунтов пользователей Скрипт доски объявлений исходный код открыт. При передачи скрипта были выявлены следующие ошибки: ========================================================================== "АДМИН ПАНЕЛЬ" 1."РАССЫЛКА" (не работает полностью) Не приходит оповещение ...
Настройка Windows Server 2008 + ISPmanager
Добрый миг!
Задачи:
1. На сервере установлен вордпрес, при загрузке медиафайлов у миниатюрки проставляются права 777 и пользователь IUSR (правильно), а вот у оригинала почему то права 000 и отсутствует пользователь (не правильно, см. скрин 1).
2. Сервер не отправляет e-mail
3. В ISP нету пункта "FTP аккаунты" (надо сделать)
4. Нет возможности скачать базу MySQL из панели ISP (см. скрин бд)
5. В ISP в Файловом менеджере при попытке изменить атрибуты более чем у одного файла, выскакивает ошибка (см. скрин 2)
В дальнейшем потребуется ещё помощь, поэтому желательно иметь скайп.
Предлагайте цены и сроки.
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