Настроить локальную сеть

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки152 просмотра

Здравствуйте!

Мы пользуемся йотой. Она подключена к серверу, и дальше через хаб идет раздача на другие компьютеры.

В последнее время плохо работает, и нужно провести работу по настройке.

В принципе, от вам достаточно только инструкций, или через ремут администратор. Стоимость тоже предложите.

Я никогда этого не делал, и хочу обратиться к специалисту.

11 лет назад
adv33
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов

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