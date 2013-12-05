Настроить локальную сеть

Здравствуйте!

Мы пользуемся йотой. Она подключена к серверу, и дальше через хаб идет раздача на другие компьютеры.

В последнее время плохо работает, и нужно провести работу по настройке.

В принципе, от вам достаточно только инструкций, или через ремут администратор. Стоимость тоже предложите.

Я никогда этого не делал, и хочу обратиться к специалисту.