Настроить сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки185 просмотров

Требуется :

1. выбрать сервер б/у оптимальнно цена качество. можно тут http://www.avito.ru/moskva/bytovaya_elektronika?user=1&q=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80

2. настроить сервер виндоус 2008r

3. установить 1с и настроить удаленные рабочие столы

Сервер нужен для небольшого офиса 20 человек. работает только под 1с. стоит в офисе.

сейчас работаем на интель атом CPU D510, 1.66ghz, 4гб оперативка - тормозит.

прошу сообщите сроки цену и скайп.

11 лет назад
ArtemyGorbunov
Артемий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 отзывов(-1)

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