Оптимизиция работы сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок130 просмотров

Есть сайт - www.i-mash.ru

Обнаружено очень большое время загрузки, а именно Time to First Byte.

Нужно провести анализ, установить причины,

обозначить мероприятия, которые нужно сделать для оптимизации работы.

прикрепляю также файл анализа сайта....

11 лет назад
bbogatyr
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров