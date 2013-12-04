Настройка сервера IIS под работу с ASP.net

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Завершен1 заявка136 просмотров

Добрый день!

Есть сайт, написанный на ASP.net + silverlite

Необходимо перенести его с текущего сервера на новый, настроить его и запустить сайт.

Сайт использует базу MySQL.

ASP.NETMySQL
11 лет назад
triton-studio
Андрей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$50
1 день
Работа на все 10 баллов. Работали много, без лишних вопросов были решены все сложности.
Очень приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад