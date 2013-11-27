Asterisk + интеграция с сайтом

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки147 просмотров

Хотелось бы интегрировать в сайт систему общения, АТС.

Таким образом , чтобы пользователи могли подключать свои софтфоны и звонить друг другу непосредственно с них или с сайта (я нажал на кнопку - астериск перезвонил сначала мне, потом абоненту, которому я хочу позвонить)

Asterisk
11 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров