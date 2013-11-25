Поднять прокси сервер на CENTOS 6.3

Нужно поднять прокси (по протоколу socks4) - 2 шт (есть 2 IP) так, чтобы доступ был только с 2х IP.

Нужно чтобы была ссылка URL для подкачки этих проксей. Во многих программах прокси подгружаются по списку со ссылки.

Нужно показать как добавить в список новый IP.

Можно 3proxy или что порекомендуете попроще.