Поднять прокси сервер на CENTOS 6.3

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Закрыт6 заявок216 просмотров

Нужно поднять прокси (по протоколу socks4) - 2 шт (есть 2 IP) так, чтобы доступ был только с 2х IP.

Нужно чтобы была ссылка URL для подкачки этих проксей. Во многих программах прокси подгружаются по списку со ссылки.

Нужно показать как добавить в список новый IP.

Можно 3proxy или что порекомендуете попроще.

CentOS
11 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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