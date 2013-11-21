Перевести домен

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок187 просмотров

нужно на сайт прикрепить домен которыйзарегистрирован на ругом хостинге. переводить и переносить не нунжно так как на хосинге где стоит сайт домены вообще нельзя регистрировать.

задание отдам человеку с наилучшими условиями.

11 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

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