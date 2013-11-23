Настроить почтовый серврер на debian

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Завершен3 заявки125 просмотров

Здраствуйте.

Нужно настроить работающий почтовый сервер на debian.

Debian
11 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 лет назад
$13
1 день
Все быстро и четко, без лишних вопросов:)
Прекрасный заказчик и просто человек. Все четко сформулировано - оплата мгновенная. Всем рекомендую. Спасибо.

Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 лет назад
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