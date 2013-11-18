Настройка Linux сервера и оптимизация

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт12 заявок199 просмотров

Требуется настроить сент ос сервер для интернет магазина. Настроить NGINX и PHP-FPM. В PHP добавить модули Memcache и GD.

LinuxNginxPHP
11 лет назад
paltus7
Максим 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад