Разобраться с доступами

Здравствуйте! Есть доступы от 2 хостингов - нужно разобраться 1) где какие сайты лежат; 2) найти доступы к админкам сайтов и предоставить мне; 3) перенести все эти сайты (их кажется 4) на один хостинг; 5) и помочь опубликовать новую информацию и удалить другую.