Разобраться с доступами

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок149 просмотров

Здравствуйте! Есть доступы от 2 хостингов - нужно разобраться 1) где какие сайты лежат; 2) найти доступы к админкам сайтов и предоставить мне; 3) перенести все эти сайты (их кажется 4) на один хостинг; 5) и помочь опубликовать новую информацию и удалить другую.

11 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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