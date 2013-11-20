Восстановить данные после DROP TABLE.

Есть виртуальная машина на VirtualBox, на ней установлен DEBIAN и mysql версии 5.x

Были удалены все таблицы. Сервер почти не трогали стоит на паузе.

Нужно восстановить максимум данных, которые были в траблицах.

Бинарный лог отключен.

Очень срочно.