Восстановить данные после DROP TABLE.

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Закрыт1 заявка162 просмотра

Есть виртуальная машина на VirtualBox, на ней установлен DEBIAN и mysql версии 5.x

Были удалены все таблицы. Сервер почти не трогали стоит на паузе.

Нужно восстановить максимум данных, которые были в траблицах.

Бинарный лог отключен.

Очень срочно.

DebianMySQL
11 лет назад
meditinc
50 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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