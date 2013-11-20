Добрый день! Имеем DS на Centos 6.4, два IP-адреса, панель управления VestaCP. Что нужно сделать: 1) Настроить L2TP — на первый IP-адрес, с шифрованием и доступом по паре логин/пароль; ...
Настройка masterhost
Есть сайт, сделанный на вордпрессе, при переносе на масетрхост, слетела кодировка и возникли проблемы с работой формы.
Необходимо решить эту проблему.
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