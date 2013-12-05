mezrop

Дмитрий Баранов mezrop

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
severalstudios
30 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
6 баллов
10 лет назад
Нужно сделать письмо рассылки
Вначале все оговорено отлично, но через некоторое время потребовалось обойти спам - фильтр почтовых сервисов, оплата произведена.
Сделано было достаточно хорошо, с небольшим сопротивлением))
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