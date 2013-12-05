На платформе вебассист сделан сайт, есть интерактивная карта - нужно внести 5 дилеров. Сайт в личку пришлю.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен специалист по canvas и svg графики для создания интерактива и анимации на HTML5Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Для создания интерактивных/анимационных презентаций нужен специалист по HTML 5. Проект долгосрочный!!HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Для несложного проекта нужен программист верстальщик. макеты есть в псд. Нужно сделать верстку и программирование. Подробности в личку или отправлю по проекту.Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать сайт, ТЗ в приложении. От исполнителя нужна верстка/программингСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист по indesign Есть проект - доработка электронного издайния Folio, соответственно нуежн специалист который сможет это сделать и опубликовать в folio.Презентации3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для рассылки нужно сверстать письмо, закинуть картинки на сервер.HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать интерактивную карту метрополитена, и далее передать все необходимое программисту для интеграции на сайте.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть сайт, сделанный на вордпрессе, при переносе на масетрхост, слетела кодировка и возникли проблемы с работой формы. Необходимо решить эту проблему.Системное администрирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт, который интегрирован с робокассой. Сейчас сбились настройки и вместо двух писем приходят 6 и причем у части неправильная кодировка Необходимо с этим разобраться.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сдлать бизнес игру. Суть ее в следующем: есть 4 команды, каждая команда это банк, у банка есть игровое поле, которое состоит из 40 ка клиентов и 7 ми периодов (скриншот я приложил). Далее эти 4 ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищу специалиста по со знанием и умением работать на друпал. На данный момент существует несколько проектов на этом движке, необходимо их поддерживать и дорабатывать.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть дизайн макет письма рассылки, нужно сделать шаблоничик в котором клиент сможет вставлять имя и дальше рассылать. Нужно примерно как тут - http://www.youtube.com/watch?v=STwHkaHlU_sHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Необходимо доработать сайт на CMS Битрикс. Детали и подробности кину на почту или в скайп.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад