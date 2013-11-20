Полная настройка centos и панели plesk

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт11 заявок169 просмотров

Необходимо детально настроить сервер на CentOs размещенный в датацентре Hetzner

Необходима тонкая настройка безопасности, почты, антиспама, антивируса

панель Plesk

Все работает, но необходима помощ и возможно, дальнейшая поддержка

Также нужна дороботка сайтов компании и создание еще 2 сайтов

CentOSНастройка почты
11 лет назад
andreyos
Андрей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров