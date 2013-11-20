После переноса сайтов на виртуальный хостинг, не работает модуль выгрузки файла с сайта (возможно связано с таймаутами) Настроить почтовые ящики для трех сайтов.
Полная настройка centos и панели plesk
Необходимо детально настроить сервер на CentOs размещенный в датацентре Hetzner
Необходима тонкая настройка безопасности, почты, антиспама, антивируса
панель Plesk
Все работает, но необходима помощ и возможно, дальнейшая поддержка
Также нужна дороботка сайтов компании и создание еще 2 сайтов
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