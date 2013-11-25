Скачать БД сайта

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  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок165 просмотров

Есть общая база данных, где расположено несколько сайтов. Нужно вытянуть из нее базу одного сайта.

Сайт на joomla. Все доступы есть.

Joomla
11 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличная работа!
приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад