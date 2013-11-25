Скачать БД сайта

Настроить "с нуля" ded сервер, предпочтительно OS CentOS, debian LAMP nginx ispmanager apache в многопользовательском режиме backup-сервер с отправкой на amazonws
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Есть общая база данных, где расположено несколько сайтов. Нужно вытянуть из нее базу одного сайта.
Сайт на joomla. Все доступы есть.
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