Выбор и настройка VPS под высокую нагрузку

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Завершен17 заявок231 просмотр

На хостинге будет сайт-одностраничник, с 60-ю изображениями - описаниями товара.

Нужно выбрать надежного хостинг-провайдера,

настроить VPS под высокую нагрузку: до 60 000 хостов в сутки.

Нужны идеи/рекомендации по настройке.

Желательно настроить nginx как фронтенд для статического контента.

Требований к конкретному хостеру нет, будем вместе выбирать надежного под задачу.

Конфигурация сервера - принимаются от вас рекомендации,

для нас главное, чтобы держало нагрузку.

Нужен испольнитель только с опытом.

Nginx
11 лет назад
acronus
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
11 лет назад
$200
1 день
Кирилл справился с задаче в оговоренные сроки, качественно настроил сервер под высокую нагрузку. Благодарю. Обращусь в следующий раз!
Грамотный заказчик. Четко поставленная задача. Прислушивается к рекомендациям. Оплата сразу и с небольшой премией. Исключительно положительные впечатления от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
11 лет назад