CloudLinux + ISP Manager Pro

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок163 просмотра

Здравствуйте! Есть сервер, на нем уже стоит OS, ISP Manager и т.д. подробности: http://bmhost.ru/info.php работают сайты (около 30) Есть ли возможность переустановить систему на CloudLinux и сохранить при этом всех пользователей? Если да - нужно сделать!

11 лет назад
Zhyravlev_AS
Антон 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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