Компьютеру уже 5 лет. Хочу перенести все ПО на новое железо. На компе стоит: windovs server 2003, sql server и этот комп используетя как 1 С сервер. Так же надо настроить автоматический бек ап ...
CloudLinux + ISP Manager Pro
Здравствуйте! Есть сервер, на нем уже стоит OS, ISP Manager и т.д. подробности: http://bmhost.ru/info.php работают сайты (около 30) Есть ли возможность переустановить систему на CloudLinux и сохранить при этом всех пользователей? Если да - нужно сделать!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
На хостинге будет сайт-одностраничник, с 60-ю изображениями - описаниями товара. Нужно выбрать надежного хостинг-провайдера, настроить VPS под высокую нагрузку: до 60 000 хостов в сутки. Нужны идеи/рекомендации по настройке. ...Завершен11 лет назад
Здраствуйте. Нужно настроить работающий почтовый сервер на debian.Завершен11 лет назад
Необходимо детально настроить сервер на CentOs размещенный в датацентре Hetzner Необходима тонкая настройка безопасности, почты, антиспама, антивируса панель Plesk Все работает, но необходима помощ и возможно, дальнейшая поддержка Также нужна дороботка ...Системное администрирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
После переноса сайтов на виртуальный хостинг, не работает модуль выгрузки файла с сайта (возможно связано с таймаутами) Настроить почтовые ящики для трех сайтов.Системное администрирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт, сделанный на вордпрессе, при переносе на масетрхост, слетела кодировка и возникли проблемы с работой формы. Необходимо решить эту проблему.Системное администрирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Есть виртуальная машина на VirtualBox, на ней установлен DEBIAN и mysql версии 5.x Были удалены все таблицы. Сервер почти не трогали стоит на паузе. Нужно восстановить максимум данных, которые были в траблицах. ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Есть доступы от 2 хостингов - нужно разобраться 1) где какие сайты лежат; 2) найти доступы к админкам сайтов и предоставить мне; 3) перенести все эти сайты (их кажется 4) на один хостинг; 5) ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется настроить сент ос сервер для интернет магазина. Настроить NGINX и PHP-FPM. В PHP добавить модули Memcache и GD.Закрыт11 лет назад
На постоянной основе нужна техподдержка моих 3-4 рабочих проектов. В основном задачи будут касаться обновления контента, добавления или удаления разделов, замены баннеров. Из ближайших - организация аккаунта на хостинге и перенос сразу нескольких сайтов с ...Завершен11 лет назад