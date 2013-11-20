CloudLinux + ISP Manager Pro

Здравствуйте! Есть сервер, на нем уже стоит OS, ISP Manager и т.д. подробности: http://bmhost.ru/info.php работают сайты (около 30) Есть ли возможность переустановить систему на CloudLinux и сохранить при этом всех пользователей? Если да - нужно сделать!