Windovs server 2003, перенести на новый компьютер.

Компьютеру уже 5 лет. Хочу перенести все ПО на новое железо. На компе стоит: windovs server 2003, sql server и этот комп используетя как 1 С сервер. Так же надо настроить автоматический бек ап файлов и 1 с. От вас так же нужны консультации по заказу нового железа по его параметрам.