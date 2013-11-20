Windovs server 2003, перенести на новый компьютер.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок171 просмотр

Компьютеру уже 5 лет. Хочу перенести все ПО на новое железо. На компе стоит: windovs server 2003, sql server и этот комп используетя как 1 С сервер. Так же надо настроить автоматический бек ап файлов и 1 с. От вас так же нужны консультации по заказу нового железа по его параметрам.

SQL
11 лет назад
tkvega
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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