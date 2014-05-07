Настроить сервер linux под виртуальный хостинг

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Завершен19 заявок341 просмотр

Настроить "с нуля" ded сервер, предпочтительно

OS CentOS, debian

LAMP

nginx

ispmanager

apache в многопользовательском режиме

backup-сервер с отправкой на amazonws

ApacheCentOSDebianLinuxNginxISPmanager
11 лет назад
dsryazan
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kobets
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Александр сделал работу профессионально, быстро и в оговоренные сроки, рекомендую.
Никаких проблем не возникло как в постановке задачи так и с оплатой. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

kobets
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад