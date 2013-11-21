Перенос сайтов на другой сервер

Нужно перенести 5 сайтов с сервера на линуксе, на сервер на винде в 2 этапа:

1. Установка на поддомены и проверка работоспособности

2. Меняем поддомены на домены, (если все ок)

Хостеры:

Хост Европе Де

Хетзнер

Обязателен опыт работы с обоими хостерами и разговорный скайп.