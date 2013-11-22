Настроить "с нуля" ded сервер, предпочтительно OS CentOS, debian LAMP nginx ispmanager apache в многопользовательском режиме backup-сервер с отправкой на amazonws
Установка\перенос существующего парсера
Установка\перенос существующего парсера на другую win-машину.
Необходимо сделать перенос парсера на другую машину. Самостоятельные попытки не удачны.
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