Установка\перенос существующего парсера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки140 просмотров

Установка\перенос существующего парсера на другую win-машину.

Необходимо сделать перенос парсера на другую машину. Самостоятельные попытки не удачны.

11 лет назад
Abs_on
Антон 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров