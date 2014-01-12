Добрый день! Нашей компании требуются квалифицированные системные администраторы (2 человека) для работы в технической поддержки хостинг-компании. Основные требования к кандидату: - Высшее образование (техническое). - ...
Настроить DNS через nic.ru
Необходимо настроить DNS для сайта расположенном на отдельном выделенном сервере (Windows Server, есть 1 IP)
Домен зарегистрирован в nic.ru.
Там же в nic.ru заказана услуга DNS Master.
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