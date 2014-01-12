Настроить DNS через nic.ru

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки177 просмотров

Необходимо настроить DNS для сайта расположенном на отдельном выделенном сервере (Windows Server, есть 1 IP)

Домен зарегистрирован в nic.ru.

Там же в nic.ru заказана услуга DNS Master.

11 лет назад
pl2006
Павел 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$6
1 день
Все сделано быстро и на высшем уровне
сотрудничество прошло успешно рекомендую

Заявки фрилансеров

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад