pl2006

Павел Ветров pl2006

 
48 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Написать тексты для инстаграмма (ремонт квартир)

    Необходимо написать 20 текстов для инстаграмма по тематике ремонта квартир. Фотографии предоставлю (наши собственные).  Темы на которые необходио написать тоже предоставим (примеры тем: внутрипольные конвекторы, вертикальные радиаторы, объединение балкона с квартирой, раздвижные двери). Для того ...

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтер для наполнения форумов

    Ищу   копирайтера для постоянного сотрудничества для наполнения форумов, имитации активности пользователей. Тематика форумов: новостройки, ремонт, покупка квартир. Студии и посредников прошу не обращаться.   Объем  150 тысяч знаков в месяц. Оплата 70 руб. за тысячу знаков.

    Копирайтинг114 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер для наполнения форумов

    Ищу   копирайтера для постоянного сотрудничества для наполнения форумов, имитации активности пользователей. Тематика форумов: новостройки, ремонт, покупка квартир. Студии и посредников прошу не обращаться.   Объем  150 тысяч знаков в месяц. Оплата 70 руб. за тысячу знаков.

    Копирайтинг141 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вебмастер (полный день, удаленно)

    $650

    Для поддержки сайтов и форумов компании требуется опытный вебмастер.  Функции:  - Администрирование сайтов и форумов компании (основная часть форумов на SMF) - Настройка новых форумов - Постановка задач постерам при наполнении комментариями новых форумов, контроль их работы - Обработка фотографий ...

    PHPMySQLHTMLCSSDrupalФорма обратной связи
    Управление проектами41 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вебмастер (полный день, удаленно)

    $500

    Для поддержки сайтов и форумов компании требуется опытный вебмастер. Функции: - Администрирование сайтов и форумов компании (основная часть форумов на SMF) - Настройка новых форумов - Постановка задач постерам при наполнении комментариями новых форумов, контроль их работы - ...

    PHPMySQLHTMLCSSФорма обратной связи
    Системы управления (CMS)55 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Устранить ошибку на сайте (Drupal)

    После восстановления файлов сайта из бэкапа появилась ошибка: warning: array_keys() [function.array-keys]: The first argument should be an array in ***/includes/theme.maintenance.inc on line 220. warning: Invalid argument supplied for foreach() in ***/includes/theme.maintenance.inc on line 220. Необходима помощь в ее ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Специалист по развитию форумов и продаже рекламы на них

    Требуется человек для развития форумов, написанных на движке SMF. Тематика: новостройки Москвы и Подмосковья. Что нужно будет делать: - Администрирование форумов - Раздача прав модераторов, решение конфликтных ситуаций между пользователями - Настройка новых форумов - Постановка задач постерам ...

    PHPMySQLHTMLФорма обратной связи
    Управление проектами12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Специалист по развитию форумов и продаже рекламы на них

    Требуется человек для развития форумов, написанных на движке SMF. Тематика: новостройки Москвы и Подмосковья. Что нужно будет делать: - Администрирование форумов - Раздача прав модераторов, решение конфликтных ситуаций между пользователями - Настройка новых форумов - Постановка задач постерам ...

    PHPMySQLHTMLDrupalФорма обратной связи
    Управление проектами16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постинг в форум

    Нужен постер для грамотного и вдумчивого постинга в форум, посвященный новому району в Подмосковье. Необходима имитация общения пользователей с целью раскрутки проекта. Оплата за тысячу знаков (по договоренности).

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постер в форумы

    $100

    Ищу человека для вдумчивого постинга в форумы: создание новых тем, комментариев, имитация общения. Темы: недвижимость, ремонт квартир. Объем: 500-700 комментариев в месяц. Оплата: 4000 руб. в мес.

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить SMF Contact Page на SMF форуме

    $8

    Нужно правильно настроить отправку писем через SMF Contact Page на форуме под управлением SMF. В настоящее время письма отправляются, однако текст введенный в поле "Текст сообщения", если он введен русскими буквами не сохраняется в письме ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изготовить баннер 728x90, gif

    $10

    Необходимо нарисовать анимированный баннер gif формата по теме "ремонт в новостройке". Подробности в ТЗ

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Постинг форумов

    $100

    Необходимо первоначальное наполнение форумов: постинг новых тем, комментариев, создание видимости дискуссий. Тематика: новостройки в москве и московской области. посты необходимы разного объема от 100 до 500 символов, оплата 5-10 руб. за пост, в зависимости от ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт новостей

    Необходимо ежедневно подбирать из указанных источников 2 новости на бизнес-тематику (инвестиции, продажа компаний),делать их рерайт и размещать в новостной ленте сайта. Объем 1 новости: ~ 1500 знаков. 2 новости в рабочий день (10 в неделю) Оплата: 45 ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить внутренний редирект 301 на IIS

    $10

    Необходимо правильно настроить редирект 301 из каталога /cat на корневую директорию сайта / (обязательно должна произойти передача ссылочного от страниц типа /cat/page.htm к /page.htm ). Сервер - IIS (VPS) ОС - Windows Server 2008 R2

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
neoVictor
Виктор 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Устранить ошибку на сайте (Drupal)
Все оплачено согласно цене проекта
Все сделано быстро. Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Rhayader
49 летГрузия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Настроить DNS через nic.ru
сотрудничество прошло успешно рекомендую
Все сделано быстро и на высшем уровне
Ответный отзыв
designst
50 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
8 баллов
10 лет назад
Изготовить баннер 728x90, gif
Нормально...
Нормально.
Ответный отзыв
xbonyx
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Дизайн логотипа
Спасибо за сотрудничество!
Проект был выполнен хорошо, результатом доволен.
Ответный отзыв
20Crusader11
Евгений 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать простейшее лого
Первое наше сотрудничество, надеюсь, не последнее! Все прошло безупречно - четкая задача по проекту, мгновенная оплата! Мои наилучшие рекомендации!
Быстрое и качественное исполнение! Полностью удовлетворен сотрудничеством.
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