Необходимо написать 20 текстов для инстаграмма по тематике ремонта квартир. Фотографии предоставлю (наши собственные). Темы на которые необходио написать тоже предоставим (примеры тем: внутрипольные конвекторы, вертикальные радиаторы, объединение балкона с квартирой, раздвижные двери). Для того ...
- Копирайтинг41 заявкаЗакрыт4 года назад
Ищу копирайтера для постоянного сотрудничества для наполнения форумов, имитации активности пользователей. Тематика форумов: новостройки, ремонт, покупка квартир. Студии и посредников прошу не обращаться. Объем 150 тысяч знаков в месяц. Оплата 70 руб. за тысячу знаков.Копирайтинг114 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищу копирайтера для постоянного сотрудничества для наполнения форумов, имитации активности пользователей. Тематика форумов: новостройки, ремонт, покупка квартир. Студии и посредников прошу не обращаться. Объем 150 тысяч знаков в месяц. Оплата 70 руб. за тысячу знаков.Копирайтинг141 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $650
Для поддержки сайтов и форумов компании требуется опытный вебмастер. Функции: - Администрирование сайтов и форумов компании (основная часть форумов на SMF) - Настройка новых форумов - Постановка задач постерам при наполнении комментариями новых форумов, контроль их работы - Обработка фотографий ...Управление проектами41 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $10
Сайт на VDS. База данный Mysql Установлена Vesta Control Panel . Необходимо настроить в контрольной панели FTP аккаунт и ежедневный бэкап файлов и базы данных на удаленный сервер.Системное администрирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Для поддержки сайтов и форумов компании требуется опытный вебмастер. Функции: - Администрирование сайтов и форумов компании (основная часть форумов на SMF) - Настройка новых форумов - Постановка задач постерам при наполнении комментариями новых форумов, контроль их работы - ...Системы управления (CMS)55 заявокЗакрыт8 лет назад
После восстановления файлов сайта из бэкапа появилась ошибка: warning: array_keys() [function.array-keys]: The first argument should be an array in ***/includes/theme.maintenance.inc on line 220. warning: Invalid argument supplied for foreach() in ***/includes/theme.maintenance.inc on line 220. Необходима помощь в ее ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется человек для развития форумов, написанных на движке SMF. Тематика: новостройки Москвы и Подмосковья. Что нужно будет делать: - Администрирование форумов - Раздача прав модераторов, решение конфликтных ситуаций между пользователями - Настройка новых форумов - Постановка задач постерам ...Управление проектами12 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется человек для развития форумов, написанных на движке SMF. Тематика: новостройки Москвы и Подмосковья. Что нужно будет делать: - Администрирование форумов - Раздача прав модераторов, решение конфликтных ситуаций между пользователями - Настройка новых форумов - Постановка задач постерам ...Управление проектами16 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен постер для грамотного и вдумчивого постинга в форум, посвященный новому району в Подмосковье. Необходима имитация общения пользователей с целью раскрутки проекта. Оплата за тысячу знаков (по договоренности).Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Ищу человека для вдумчивого постинга в форумы: создание новых тем, комментариев, имитация общения. Темы: недвижимость, ремонт квартир. Объем: 500-700 комментариев в месяц. Оплата: 4000 руб. в мес.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $8
Нужно правильно настроить отправку писем через SMF Contact Page на форуме под управлением SMF. В настоящее время письма отправляются, однако текст введенный в поле "Текст сообщения", если он введен русскими буквами не сохраняется в письме ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Необходимо нарисовать анимированный баннер gif формата по теме "ремонт в новостройке". Подробности в ТЗБаннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо первоначальное наполнение форумов: постинг новых тем, комментариев, создание видимости дискуссий. Тематика: новостройки в москве и московской области. посты необходимы разного объема от 100 до 500 символов, оплата 5-10 руб. за пост, в зависимости от ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Необходимо настроить DNS для сайта расположенном на отдельном выделенном сервере (Windows Server, есть 1 IP) Домен зарегистрирован в nic.ru. Там же в nic.ru заказана услуга DNS Master.Системное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо разработать дизайн, а затем сверстать в html главную страницу сайта maestro-sk.ru .Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо разработать дизайн логотипа для компании занимающейся ремонтно-отделочными работами.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно поднять из бэкапа (бэкап пришлю) базу данных в формате MS SQL и сохранить из неё 2 таблицы в формат, пригодный для открытия в Excel.Прочее1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо ежедневно подбирать из указанных источников 2 новости на бизнес-тематику (инвестиции, продажа компаний),делать их рерайт и размещать в новостной ленте сайта. Объем 1 новости: ~ 1500 знаков. 2 новости в рабочий день (10 в неделю) Оплата: 45 ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Необходимо правильно настроить редирект 301 из каталога /cat на корневую директорию сайта / (обязательно должна произойти передача ссылочного от страниц типа /cat/page.htm к /page.htm ). Сервер - IIS (VPS) ОС - Windows Server 2008 R2Системное администрированиенет заявокЗакрыт11 лет назад