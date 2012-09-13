20Crusader11

Евгений 20Crusader11

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Выигранные конкурсы:

3 место- http://www.weblancer.net/contests/441627.html

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Отзывы заказчиков

vika5934857
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Обработать фотографию
Спасибо за работу, всё было сделано как нужно.
Спасибо Вам, Виктория, за предоставление работы, все прошло хорошо. Был рад сотрудничать с Вами. Мои наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
lapka34
Мария 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Обработать фотографии
Хочу выразить огромную благодарность Евгению за его деловой и, в то же время, творческий подход к моей задаче. Фото были обработаны очень быстро и качественно, даже придраться не к чему. Еще раз спасибо и Вам мои рекомендации!
Мария пунктуальна, ответственна и приятна в общении - просто замечательный заказчик ) Мои наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
mjk
45 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Обработка фото для ИМ
Выполнил все хорошо, работой доволен, замечания принимал. общение было только через почту. Спасибо Евгений !
Сотрудничеством с Андреем доволен: быстрая оплата, немногочисленные замечания по работе... в общем все отлично! Мои рекомендации! Удачи!
Ответный отзыв
balanspro
45 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
$5
10 баллов
12 лет назад
Логотип для бухгалтерской компании
Человек победил в конкурсе! Очень оперативно, передал исходники. Приятно работать!
Остался доволен сотрудничеством! Быстрая оплата, никаких замечаний, все отлично. В общем - рекомендую!
Ответный отзыв
nadia12
52 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Логотип для шоколадного бутика
Спасибо за проделанную работу, быструю реакцию и приятное общение!
Надежда - очень хороший заказчик! Очень приятно было с ней работать. Четко поставленное задание, быстрая оплата. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
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10 отзывов
от $25
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