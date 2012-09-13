Выигранные конкурсы:
3 место- http://www.weblancer.net/contests/441627.html
https://www.weblancer.net/contests/433091.html
http://www.weblancer.net/contests/429948.html
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за работу, всё было сделано как нужно.
Ответный отзыв
Спасибо Вам, Виктория, за предоставление работы, все прошло хорошо. Был рад сотрудничать с Вами. Мои наилучшие рекомендации!
$5
10 баллов
12 лет назад
Хочу выразить огромную благодарность Евгению за его деловой и, в то же время, творческий подход к моей задаче. Фото были обработаны очень быстро и качественно, даже придраться не к чему. Еще раз спасибо и Вам мои рекомендации!
Ответный отзыв
Мария пунктуальна, ответственна и приятна в общении - просто замечательный заказчик ) Мои наилучшие рекомендации!
$10
10 баллов
12 лет назад
Выполнил все хорошо, работой доволен, замечания принимал. общение было только через почту. Спасибо Евгений !
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Андреем доволен: быстрая оплата, немногочисленные замечания по работе... в общем все отлично! Мои рекомендации! Удачи!
$5
10 баллов
12 лет назад
Человек победил в конкурсе! Очень оперативно, передал исходники. Приятно работать!
Ответный отзыв
Остался доволен сотрудничеством! Быстрая оплата, никаких замечаний, все отлично. В общем - рекомендую!
$50
10 баллов
13 лет назад
Спасибо за проделанную работу, быструю реакцию и приятное общение!
Ответный отзыв
Надежда - очень хороший заказчик! Очень приятно было с ней работать. Четко поставленное задание, быстрая оплата. Всем рекомендую!
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10 отзывов
от $25
от 3 дней
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