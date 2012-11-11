Требуется разработать логотип для строительной компании "ТехУглеродРемСтрой" (сокращенное наименование "ТУРС") с учетом следующих пожеланий: 1. использование в логотипе сокращенного наименования - ТУРС 2. отсутствие в логотипе строительных инструментов 3. Шрифт должен быть ...
Логотип для бухгалтерской компании
Логотип для компании "БалансФор".
Лозунг "Территория образцовой бухгалтерии"
Направление бухгалтерские услуги.
Основные цвета: R55 G55 B55 и R248 G93 B44
Победители конкурса
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