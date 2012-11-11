Логотип для бухгалтерской компании

$65
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Завершен46 заявок3008 просмотров
#1$50
#2$10
#3$5

Логотип для компании "БалансФор".

Лозунг "Территория образцовой бухгалтерии"

Направление бухгалтерские услуги.

Основные цвета: R55 G55 B55 и R248 G93 B44

13 лет назад
balanspro
45 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Победители конкурса

batguguy
Вадим 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#2
Победитель конкурса! Рад, что этот человек участвовал в конкурсе. Оперативно передал исходники. Спасибо.
Приятно было работать с Константином. Ответственный, доброжелательный.
20Crusader11
Евгений 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
#3
Человек победил в конкурсе! Очень оперативно, передал исходники. Приятно работать!
Остался доволен сотрудничеством! Быстрая оплата, никаких замечаний, все отлично. В общем - рекомендую!
qwebster
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
Отличная работа. Приятно с этим человеком работать!
Работаю с этим заказчиком не в первый раз. Как всегда, все на высшем уровне - замечания только по делу и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

batguguy
Вадим 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#2
20Crusader11
Евгений 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
#3
qwebster
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1

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