Требуется разработать логотип для строительной компании "ТехУглеродРемСтрой" (сокращенное наименование "ТУРС") с учетом следующих пожеланий:

1. использование в логотипе сокращенного наименования - ТУРС

2. отсутствие в логотипе строительных инструментов

3. Шрифт должен быть без засечек, чистым, читаемым

4. логотип должен быть простым, но в тоже время и интересным, чтобы клиент мог его запомнить

5. использовать в логотипе значков и символов - на усмотрение дизайнера.

6. Цвета - на усмотрение дизайнера, желательно использование оранжевого, желтого или синего цвета.

7. Организация занимается монтажом Металлоконструкций, трубопроводов нефтяных объектов и всеми общестроительными и инженерными работами.........

С Дизайнером, который успешно справится с проектом, мы будем разрабатывать фирменный стиль.