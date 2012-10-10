Логотип для строительной компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт62 заявки402 просмотра

Требуется разработать логотип для строительной компании "ТехУглеродРемСтрой" (сокращенное наименование "ТУРС") с учетом следующих пожеланий:

1. использование в логотипе сокращенного наименования - ТУРС

2. отсутствие в логотипе строительных инструментов

3. Шрифт должен быть без засечек, чистым, читаемым

4. логотип должен быть простым, но в тоже время и интересным, чтобы клиент мог его запомнить

5. использовать в логотипе значков и символов - на усмотрение дизайнера.

6. Цвета - на усмотрение дизайнера, желательно использование оранжевого, желтого или синего цвета.

7. Организация занимается монтажом Металлоконструкций, трубопроводов нефтяных объектов и всеми общестроительными и инженерными работами.........

С Дизайнером, который успешно справится с проектом, мы будем разрабатывать фирменный стиль.

13 лет назад
metezh
Антон 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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