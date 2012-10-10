Для сайта надо сделать логотип, баннеры, кнопки, заголовки. Предоплата после утверждения нескольких деталей (логотип, пару кнопок, пару баннеров). ТЗ прилагается к проекту. Пишите, после прочтения тз. Стоимость работы укажите сами. ...
Логотип для строительной компании
Требуется разработать логотип для строительной компании "ТехУглеродРемСтрой" (сокращенное наименование "ТУРС") с учетом следующих пожеланий:
1. использование в логотипе сокращенного наименования - ТУРС
2. отсутствие в логотипе строительных инструментов
3. Шрифт должен быть без засечек, чистым, читаемым
4. логотип должен быть простым, но в тоже время и интересным, чтобы клиент мог его запомнить
5. использовать в логотипе значков и символов - на усмотрение дизайнера.
6. Цвета - на усмотрение дизайнера, желательно использование оранжевого, желтого или синего цвета.
7. Организация занимается монтажом Металлоконструкций, трубопроводов нефтяных объектов и всеми общестроительными и инженерными работами.........
С Дизайнером, который успешно справится с проектом, мы будем разрабатывать фирменный стиль.
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