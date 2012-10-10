Разработка логотипа и элементов сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт8 заявок215 просмотров

Для сайта надо сделать логотип, баннеры, кнопки, заголовки.

Предоплата после утверждения нескольких деталей (логотип, пару кнопок, пару баннеров).

ТЗ прилагается к проекту.

Пишите, после прочтения тз.

Стоимость работы укажите сами.

Порядочность гарантирую..

13 лет назад
Wood78
46 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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