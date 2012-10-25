Логотип компании поставщика спецтехники, запчастей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок1134 просмотра
#1$50

Уважаемые веблансеры!

Предлагаем Вашему вниманию очередной конкурс на разработку логотипа.

Подробное техническое задание находится во вложении или по ссылке:

http://yadi.sk/d/VAbJUX9J08aNO

С уважением,

Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».

13 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

Profi2012
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1
Отличная работа! Чётко подобранная цветовая гамма, несколько вариантов на выбор, оперативное внесение изменений - всё это, несомненно, говорит о профессиональном подходе этого исполнителя. Большое спасибо за Вашу работу!
Хороший заказчик - с заданием всё понятно, на связи, никаких проблем, оплата вовремя. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

Profi2012
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1

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