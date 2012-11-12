Логотип для центра "Климат-Сервис"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок2068 просмотров
#1$50

Здравствуйте!

Требуется разработать логотип для сайта интернет магазина компании ООО "Центр Климат - Сервис":

- http://webastospb.ru/

Основной вид деятельности компании: климатическое оборудования (кондиционеры, отопителя) для автомобилей и яхт.

Цвета: на Ваше усмотрение.

В названии можно использовать "Центр Климат-Сервис" / ЦКС или вообще ничего не использовать.

13 лет назад
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
#1
Стильно, модно, молодёжно!
Спасибо за конкурс, сотрудничеством довольна.

Заявки фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
#1

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